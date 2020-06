Agrigento, tornano a casa e la trovano occupata: nasce il caos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un vero e proprio caos è scoppiato nei giorni scorsi ad Agrigento.

Nella popolosa frazione di Villaseta pare infatti che una famiglia, approfittando della momentanea assenza del proprietario di un alloggio popolare, si sia intrufolata all’interno dello stabile rendendolo di fatto occupato abusivamente.

La situazione si sarebbe surriscaldata al momento dell’arrivo dell’altra famiglia che avrebbe chiamato gli agenti della sezione Volanti della locale Questura i quali, dopo le verifiche del caso, avrebbero preparato una denuncia in stato di libertà per il capo della famiglia occupante per l’ipotesi di reato occupazione abusiva aggravata dal fatto di aver sfondato il protone di ingresso.