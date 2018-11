Agrigento, Tornano le “Mattine Fai d’inverno”: alla scoperta del centro storico con gli studenti

Print This Post

Tornano oggi le Mattine Fai d’inverno ad Agrigento, con visite esclusive a cura degli apprendisti Ciceroni. Si tratta della settima edizione dell’evento nazionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano – con gli studenti chiamati a mettersi in gioco in prima persona per scoprire le loro città da protagonisti.

Una settimana intera dedicata ai tour nel centro storico, per conoscere il patrimonio storico e artistico del territorio accompagnati dagli apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente preparati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i loro docenti.

Indossati i panni di narratori d’eccezione, racconteranno il valore di questi beni e le storie che custodiscono. Grazie alle Delegazioni Fai attive su tutto il territorio nazionale saranno aperti più di 170 tesori poco conosciuti e spesso chiusi al pubblico in oltre 100 città d’Italia.

Fonte: gds.it

(http://agrigento.gds.it/2018/11/26/tornano-le-mattine-fai-dinverno-ad-agrigento-alla-scoperta-del-centro-storico-con-gli-studenti_957436/)