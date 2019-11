Agrigento, tragedia al pronto soccorso: extracomunitario si suicida impiccandosi

Una mattinata da dimenticare quella appena trascorsa ad Agrigento.

Per cause ancora da chiarire sembra che un extracomunitario si sia suicidato nei pressi dell’ospedale, al San Giovanni di Dio.

Stando alle prime informazioni il giovane si sarebbe recato nell’area esterna del Pronto Soccorso, proprio dove le ambulanze stoppano la propria cosa per consentire ai pazienti di scendere, per decidere così di compiere l’insano gesto impiccandosi poco fuori l’area di visite.

A scoprire il cadavere del suicida sarebbe stato il personale del nosocomio agrigentino uscito proprio per cercare l’extracomunitario per via di alcune analisi che avrebbe dovuto fare da lì a poco.

Di Pietro Geremia