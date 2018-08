Agrigento, tragico incidente tra sulla S.S. 115.: 6 feriti e un morto

Print This Post

Un sabato da dimenticare quello appena passato. Lungo la strada statale 115 che collega Palermo a Sciacca, una Citroen DS4, una Fiat Panda e una Lancia Lybra Sw provenienti nel senso opposto di marcia, per cause ancora da accertare si sono violentemente scontrate. L’impatto, avvenuto nelle vicinanze del Ponte Verdura, è stato tale da causare un bilancio da bollettino di guerra tra i passeggeri degli autoveicoli: 6 feriti e un morto. In seguito a l sinistro, sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’Anas e i sanitari del 118.

Di Pietro Geremia