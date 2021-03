Multe per oltre 20.000 euro sono state comminate da parte dei poliziotti della stradale di Agrigento ai danni di alcuni trasportatori della provincia.



In seguito all’operazione “Alto impatto” disposta da parte del ministero dell’Interno, gli agenti agrigentini hanno posto in essere una serie di controlli sul corretto trasporto di sostanze alimentari sulle statali 640 e 115 .



Nel dettaglio pare che in totale siano state evidenziate ben 28 violazioni fra Agrigento, Licata, Porto Empedocle e Sciacca dove i conducenti di camion sarebbero dunque stati beccati a viaggiare con gelati, prodotti ittici, pizze, carne e pesce tenuti a temperatura non controllate ne adeguata ai prodotti finendo così col ricevere non solo il sequestro della merce ma anche una sanzione amministrativa complessiva di 20 mila euro.

Di Pietro Geremia