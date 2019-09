Agrigento, Trattore contro un camion dentro la galleria sulla Statale 115: un morto

Connect on Linked in

Incidente stradale mortale lungo la statale 115 Sud Occidentale Sicula all’interno della galleria.

Per cause ancora da accertare un autoarticolato e un trattore che viaggiavano in direzione di Sciacca sono entrati in collisione. Lo scontro all’interno della galleria Magone, tra Agrigento e Ribera. Ad avere la peggio è stato l’autista del trattore che è morto.

Sul posto è presente anche il personale di Anas per “il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”. Il traffico nella zona è è provvisoriamente regolamentato in regime di senso unico alternato.

