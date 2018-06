Agrigento, trivelle alla foce del Platani: si mobilita il Wwf

Connect on Linked in

Si mobilità il movimento che dice «no» alle trrivelle in uno dei punti più belli dell’Agrigentino. «Compatti per dire no alle trivelle a ridosso della riserva naturale della foce del Platani».

Lo ha detto il presidente del Wwf Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta a margine di un incontro ad Eraclea Minoa che ha visto riuniti attorno a un tavolo ambientalisti, rappresentanti di diverse associazioni, tecnici e amministratori.

«Un tavolo tecnico – viene spiegato in una nota – per scambiarsi le informazioni sulle azioni da porre in essere per contrastare la richiesta del permesso di ricerca per sali potassici e alcalini Eraclea in territorio dei comuni di Ribera e Cattolica Eraclea presentato dalla General Mining Research Italy srl. Le trivellazioni sono propedeutiche all’insediamento di un’industria mineraria proprio a confine con i siti di Natura 2000, protetti dalla Comunità Europea, e a ridosso della riserva naturale orientata Foce del Fiume Platani».

Fonte: gds.it

(http://agrigento.gds.it/2018/06/25/trivelle-alla-foce-del-platani-si-mobilita-il-wwf_874417/)