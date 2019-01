Agrigento, troppe richieste di risarcimento: stop alle bici in strade provinciali

Print This Post

L’ex provincia regionale di Agrigento ha detto no alle bici in diverse strade provinciali .

Sulla stregua del municipio della Valle dei Templi e degli altri comuni limitrofi, il settore infrastrutture stradali dell’ormai ex ente provinciale ha stabilito con ben 3 ordinanze il divieto di transito alle biciclette su alcune vie indicate come particolarmente pericolose.

La decisione è avvenuta in seguito alle numerosissime richieste di risarcimento piovute addosso al Libero Consorzio per danni, vari o presunti, inerenti a incidenti stradali dovuti a buche e dissesti presenti lungo le vie agrigentine.

Di Pietro Geremia