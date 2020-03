Agrigento, trova portafoglio a terra: moglie di un vigile del fuoco lo consegna alla polizia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un gesto di puro e onesto amore verso il prossimo è stato messo a segno nei giorni scorsi ad Agrigento.

La moglie di un vigile del fuoco avrebbe ritrovato nelle vicinanze del quadrivio Spinasanta, precisamente in un supermercato sito lungo la strada per Raffadali, un portafoglio con all’interno blocchetto d’assegni, bancomat e ben 150 euro in contanti.

Rendendosi conto della particolarità della situazione, l’enorme senso civico della donna avrebbe fatto consegnare dalla protagonista della storia il portamonete smarrito alla locale Questura i quali agenti, in men che non si dica, sarebbero riusciti a rintracciarne il proprietario.