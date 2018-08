Agrigento, trovato il cadavere di un uomo in un terreno vicino al Tribunale

Un vero e proprio giallo di ferragosto è sorto nei giorni scorsi. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno trovato nella zona sottostante il Tribunale, accanto al cavalcavia della Strada statale 122 per Raffadali, il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Nel dettaglio, il corpo, trovato in un terreno di via Gerlando Scimé a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria di “Agrigento Bassa” e sul quale è stata già disposta una autopsia presso l’ospedale “San Giovanni di Dio”, pare appartenga ad un extracomunitario di circa 32 anni la cui scomparsa era stata denunciata alla Questura di Agrigento nel luglio appena trascorso e sembra proprio da circa un mese, stando ai primi rilievi, che si troverebbe depositato nel luogo del ritrovamento. Sul caso stanno indagando gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno messo in campo gli esperti della scientifica al fine di trarre tutti gli elementi utili alla soluzione del giallo.

Di Pietro Geremia