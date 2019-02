Print This Post

Denuncia in stato di libertà. E’ questa la pena inflitta ad un 18enne del Gambia che è stato trovato, in pieno centro storico, in possesso di 10 grammi di hashish.

Per questo gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento lo hanno deferito a piede libero alle autorità giudiziarie per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato