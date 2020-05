Agrigento, truffe online: tre agrigentini sporgono denuncia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Continuano le truffe online messe in atto da gente senza scrupoli che approfitta della buona fede dei consumatori.

Sono tre gli agrigentini che sono incappati in acquisti rivelatisi fasulli.

Si tratta di una donna che ha pagato 400 euro per acquistare un telefonino che però non è mai arrivato a destinazione. Sorte simile è toccata ad un giovane di Agrigento a cui ignoti malviventi sono riusciti a far sparire dalla sua “PostePay” la somma di 100 euro.

Altra truffa, sempre relativa ad acquisti effettuati online, ha riguardato un giovane , sempre di Agrigento, che ha pagato 70 euro per acquistare una ginocchiera che non gli è mai stata consegnata.

Tutte le persone truffate hanno presentato denuncia presso la polizia postale di Agrigento che ha avviato le indagini.