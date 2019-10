Agrigento, turista dimentica bagaglio alla stazione dei treni: panico in città

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa ad Agrigento. Una turista 20enne di origini russe pare che si sia dimenticata il proprio borsone nei pressi della stazione Centrale dei treni della Città dei Templi. La presenza di una valigia incustodita e di grosse dimensioni avrebbe iniziato a destare non poca preoccupazione nei viaggiatori i quali, si sarebbero così precipitati a chiamare il numero di emergenza per segnalare il fatto.

Non appena appreso del pericolo, gli agenti di polizia si sarebbero dunque precipitati sul posto mettendo in sicurezza l’intera zona e, dopo avere aperto il bagaglio e capito che conteneva solo effetti personali, avrebbero contattato la legittima proprietaria per la riconsegna dell’oggetto smarrito.

Di Pietro Geremia