Agrigento, turista francese travolta alla Valle dei Templi: trasportata in ospedale

Una serata da dimenticare quella appena trascorsa al parco archeologico di Agrigento per una turista francese.

Secondo le prime indiscrezioni pare infatti che la donna straniera, per cause ancora da appurare, sia stata investita da una Mercedes classe A in piena Valle dei Templi finendo con l’impattare violentemente al suolo.

In seguito al sinistro stradale si sarebbero precipitati i sanitari del 118 i quali avrebbero trasportato la vittima presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio dove i medici le avrebbero dato tutte le cure del caso.

Nel luogo dell’incidente anche gli appartenenti alle forze dell’ordine locali per poter ricostruire al meglio la dinamica dei fatti.

Di Pietro

Geremia