Agrigento, turista svizzera scomparsa e rintracciata in poche ore: ipotesi violenza sessuale

Una stranissima vicenda è avvenuta nella giornata di ieri nella provincia di Agrigento.

Una turista di origini svizzere venuta in vacanza nella città della Valle dei Templi pare infatti che fosse misteriosamente scomparsa nel nulla tanto da far mettere in moto l’intero apparato organizzativo delle forze dell’ordine nella sua ricerca.

In seguito alla segnalazione inoltrata dunque da una sua amica, la turista sarebbe stata ritrovata in poche ore nei pressi della Scala dei Turchi in pieno stato confusionale e pare pure impaurita. Solo dopo le prime cure mediche la donna è stata sentita dai militari del Nucleo Operativo di Agrigento i quali dovranno dunque venire a capo dell’intera vicenda anche se le prime ipotesi andrebbero su di un ipotetico episodio di violenza sessuale.