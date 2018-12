Agrigento, tutto pronto per il “Riberella Winter Food Festival – Sagra dell’Arancia di Ribera Dop»

Connect on Linked in

Manca davvero poco al “Riberella Winter Food Festival – Sagra dell’Arancia di Ribera Dop”, l’evento che vede come protagonista la famosa arancia della provincia agrigentina tanto amata non solo nel circondario locale, ma anche a livello nazionale ed internazionale per via della sua perfetta consistenza e del suo gusto equilibrato tra aspro e dolce, senza semi, ottima per la spremuta ma anche per preparazioni salate.

La manifestazione si terrà dal 6 al 9 dicembre a Ribera e avrà al suo interno una moltitudine di convegni, laboratori del gusto, showcooking, gare gastronomiche e di preparazione del miglior cocktail all’arancia, oltre a numerose visite guidate in alcuni agrumenti appartenenti alla filiera DOP certificata, quelli che fanno capo al Consorzio di tutela dell’arancia di Ribera, che comprende anche altri 13 comuni.

Di Pietro Geremia