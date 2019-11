Agrigento, ubriaco aggredisce operatore del 118 con coltello: denunciato 51enne

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa per gli operatori del 118 di Agrigento.

In seguito ad una chiamata presso la propria centrale operativa, i sanitari erano intervenuti nel pieno centro della Città della Valle dei Templi per soccorrere un uomo apparentemente in preda a sostanze alcoliche.

Una volta sul posto, proprio colui che aveva bisogno di aiuto si sarebbe scagliato contro gli operatori tentando di prendere a coltellate uno dei sanitari, fortunatamente non riuscendo ad affondare i colpi.

Solo l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della locale Questura ha evitato il peggio permettendo così il blocco dell’uomo e il suo trasporto in sicurezza presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio insieme al sanitario ferito a cui sono stati dati 10 giorni di prognosi a seguito delle contusioni riportate.

Di Pietro

Geremia