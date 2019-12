Agrigento, ubriaco alla guida finisce contro un palo dell’Enel

Print This Post

Un incidente del tutto singolare è avvenuto nella giornata di ieri ad Agrigento.

Un giovane originario della Città della valle dei Templi pare che si trovasse a bordo della propria Renault insieme ad altre due persone quando, improvvisamente, avrebbe finito dapprima con lo schiantarsi contro un palo della luce appartenente all’Enel e sito in via Unità d’Italia per poi finire fuori la carreggiata.

Una volta avvenuto il sinistro stradale sul posto si sarebbero precipitati i soccorritori del 118 e gli uomini appartenenti alle forze dell’ordine i quali, dopo un controllo con l’alcol test, avrebbero scoperto come il giovane si trovasse in stato di ebrezza.

Di Pietro Geremia