Agrigento, ubriaco si mette alla guida: 20enne cappotta con l’auto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un 20enne originario di Agrigento è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza alcolica.

A quanto pare il giovane, nonostante avesse bevuto troppo, avrebbe avuto la brillante idea di mettersi alla guida della propria autovettura rimanendo così coinvolto in un incidente stradale dove è finito con il cappottarsi.

Nel dettaglio, il sinistro è avvenuto in viale Cannatello, alla periferia di Agrigento, dove il mezzo sarebbe schizzato lungo la via senza alcun controllo finendo così per ribaltarsi sulla strada fortunatamente senza coinvolgere nessun altro veicolo.

Una volta sopraggiunti sul posto i poliziotti della sezione Volanti hanno estratto dal mezzo il giovane automobilista, che pare non abbia riportato nessuna ferita grave ma solo qualche contusione ed escoriazione, e accorgendosi dello stato suo stato di ebrezza hanno avviato le pratiche per la confisca del veicolo e il ritiro della patente di guida.

Di Pietro Geremia