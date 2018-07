Agrigento, uccelli e pesci morti alla foce del fiume Akragas

Print This Post

Animali morti alla foce di un fiume e una timorosa preoccupazione negli animi delle persone.

Non è la cronaca di una delle 7 piaghe d’Egitto ma la storia di un fiume agrigentino probabilmente inquinato. Alcuni residenti di San Leone infatti, hanno iniziato a segnalare il rinvenimento, a partire dal ponte di Maddalusa, di anatre e pesci morti alla foce e ai lati del fiume Akragas.

La zona in questione è particolarmente frequentata dagli abitanti del luogo i quali si dicono visibilmente preoccupati da quella che ormai è considerata una situazione di incertezza dovuta sia per via dei rinvenimenti delle carcasse di animali e sia alla mancata comunicazione degli esiti degli esami tossicologici effettuati su un esemplare di anatra morta.

Per tali motivazioni, gli stessi residenti chiedono “Un intervento da parte dell’Asp e del Comune a salvaguardia della salute delle persone e della tutela dell’ ambiente.

Di Pietro Geremia