Agrigento, uomo accusato di violenza sessuale e sequestro: vittima conferma tutto in aula

In questi giorni sarebbe in corso presso il Tribunale di Agrigento un dibattimento che vedrebbe un uomo del posto essere accusato di violenza sessuale e sequestro di persona.

I fatti risalirebbero allo scorso anno quando la presunta vittima avrebbe denunciato alle autorità di essere stata minacciata e costretta salire in auto da Licata fino ad arrivare in una spiaggia di San Leone dove avrebbe subito un atto di violenza sessuale.

Una volta partite le indagini, il sospettato sarebbe finito immediatamente a processo dove la propria difesa avrebbe richiesto una perizia psichiatrica. per verificare la capacità di intendere e volere, dalla quale sarebbe emerso come l’uomo fosse perfettamente in grado di comprendere le proprie azioni, confermate dalla vittima durante il dibattimento in cui è stata sentita.

Di Pietro Geremia