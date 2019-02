Agrigento, uomo viene colto da un malore: salvato da operatore del 118

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi un uomo di 50 anni è stato salvato da un operatore del 118 fuori servizio.

Il tutto è avvenuto all’interno di un ristorante di Siculiana dove durante la cena il 50enne ha avuto un improvviso malore che gli fatto rischiare il soffocamento.

Fortuna ha voluto che proprio in quel momento fosse presente l’operatore del 118 che, presa in mano la situazione, ha immediatamente effettuato le manovre di BLS, rianimazione cardiopolmonare, riuscendolo così a stabilizzare in attesa della venuta dei colleghi soccorritori i quali, giunti sul posto, hanno immediatamente trasportato il 50enne in ospedale per gli accertamenti di rito.

Un grosso plauso è dunque andato all’operatore del 118 originario di Montallegro e alla sua preparazione nella gestione di eventi particolarmente delicati.

Di Pietro Geremia