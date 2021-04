Pensava forse di essere in circuito di formula 1 un automobilista beccato dagli agenti della polstrada a ben 240 chilometri orari sulla Agrigento – Caltanissetta.



L’operazione delle forze dell’ordine è stata effettuata nell’ambito del così detto Safety days, un’iniziativa promossa dal network delle polizie Stradali Roadpol, oltre al recordman a bordo della propria Mercedes classe C , a cui è stata ovviamente ritirata la patente, sono stati beccati nella “Strada degli Scrittori” altri 14 automobilisti per aver superato di 40 Km/h il limite previsto dal codice stradale oltre ad aver elevato 46 sanzioni amministrative non solo per l’uso del cellulare alla guida ma pure per mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

Di Pietro Geremia