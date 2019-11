Agrigento, va a raccogliere funghi ma viene attaccato da cinghiale: ricoverato 32enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una giornata decisamente da dimenticare quella appena trascorsa per un 32enne di Bivona. Nelle mattinate scorse il ragazzo protagonista della storia si era recato in un’area boschiva della zona a raccogliere dei funghi quando, improvvisamente, sarebbe arrivato un cinghiale che, probabilmente in preda alla paura, l’avrebbe attaccato.

Una volta subita l’aggressione dall’animale selvatico il 32enne sarebbe stato soccorso da alcuni amici e trasportato in ospedale dove i medici avrebbero riscontrato alcuni traumi alle gambe fortunatamente non gravi.

Di Pietro Geremia