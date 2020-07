Agrigento, Valle dei Templi: luglio e agosto aperta fino a tarda sera

Connect on Linked in

Sono partite ieri, 11 luglio e si protraranno per tutto il mese di agosto, le visite notturne all’interno della Valle dei Templi di Agrigento .

I turisti infatti, avranno la possibilità di visitarla lungo tutto l’arco della giornata fino alle 22 nei feriali e fino alle 23 nei weekend e nei festivi; magari partecipando, da domani, lunedì 13 luglio, ad uno dei tour di Luci in Valle.

Una sensazione unica, quella di visitare la Valle al calar della notte. Uno spettacolo da godere anche in attesa di uno dei concerti in programma quest’estate alla Valle: si comincia domani (11 luglio) alle 21 con il live di Mario Venuti, «Nudo con la mia musica».

Il concerto è quasi sold out, ma è già in prevendita il secondo appuntamento di venerdì 17 luglio, pensato dal direttore Roberto Sciarratta che è un grande appassionato di jazz e musicista lui stesso.

Per questo ha scelto tre nomi del Sud, due napoletani, il sassofonista Marco Zurzolo e il tastierista storico di Pino Daniele, Ernesto Vitolo, a cui si unisce il chitarrista siciliano Osvaldo Lo Iacono. Zurzolo e Vitolo sono talmente legati al grande cantautore da dedicargli il concerto, «Neapolis», declinato in una chiave jazz rock.

Per quanto riguarda l’iniziativa «Luci in Valle» da domani, 13 luglio, si potrà invece partecipare ad una visita guidata pensata soprattutto per le famiglie con bambini; una speciale collana luminosa – fornita a tutti i partecipanti – permetterà di camminare per la Valle.

Il percorso notturno è dedicato alla mitologia, alla storia di Agrigento e della Valle e si srotolerà nel tratto superiore della Via Sacra, dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia. Le visite guidate di «Luci in Valle” dureranno tutto il mese di luglio, due a sera, alle 20,15 in italiano e alle 20,45 in inglese.