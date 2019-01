Agrigento, Valle dei templi sempre più accessibile: arrivano le carrozzine elettriche

Connect on Linked in

La Valle dei Templi diventa sempre più sostenibile e a misura d’uomo.

Grazie ad un impegno di spesa di ben 9.300 euro predisposto da parte del direttore del Parco Archeologico di Agrigento Giuseppe Parello, saranno inserite all’interno dell’ente delle carrozzine elettriche che faciliteranno l’accessibilità per quanti hanno difficoltà motorie.

Una grandissima innovazione quella in arrivo dunque per la Valle dei Templi che diventerà così il primo sito archeologico italiano ad avere un report di sostenibilità culturale e sociale contenente i percorsi di visita per tutti, in particolar modo però per i disabili.

“I mezzi – ha commentato il direttore Giuseppe Parello –

saranno messi a disposizione e consentiranno, in questa fase, di compiere il

tragitto da Giunone ad Ercole, ma l’investimento sul quale vogliamo puntare

vede un rifacimento dei percorsi così da rendere raggiungibile in piena

sicurezza anche il tempio dei Dioscuri”.

Di Pietro Geremia