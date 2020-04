Agrigento, vende hashish a un diciottenne: Arrestato

Print This Post

Proseguono i servizi straordinari antidroga, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, in tutta la provincia.

Tali servizi sono svolti soprattutto durante il fine settimana e, con particolare attenzione alle zone più frequentate dai giovani. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cammarata hanno arrestato un trentasettenne di Caltanissetta, residente a Cammarata.

I militari stavano svolgendo un mirato servizio di osservazione, nelle zone del centro, per verificare i sospetti nutriti da qualche tempo sul trentasettenne, circa una sua possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad un tratto, vedono un giovane avvicinarsi con fare guardingo, pochi attimi e avviene lo scambio di denaro e stupefacente. Una cessione di droga e i carabinieri prontamente intervengono. Bloccano il trentasettenne che viene perquisito e identificano il giovane che aveva acquistato lo stupefacente. Si tratta di uno studente appena diciottenne con in mano quasi due grammi di hashish.

La perquisizione è stata fatta anche nell’abitazione dello spacciatore, dove i carabinieri hanno trovato circa dieci grammi di hashish già suddivisa in stecchette per la vendita e un bilancino di precisione. Per il trentasettenne sono scattati gli arresti domiciliari. La droga, sequestrata, sarà sottoposta agli accertamenti chimici volti a stabilire il numero di dosi ricavabili.