Agrigento, vengono da Ragusa per rapinare supermarket: presi 3 romeni

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei Carabinieri di Agrigento hanno arrestato 3 romeni di 25, 27 e 32 anni con l’accusa di furto aggravato.

A quanto pare la banda si era recata in “trasferta” da Vittoria, nel ragusano, ad Agrigento, con l’intento di rapinare due supermarket della zona.

Nel dettaglio, i 3 “forestieri” si avevano appena finito di razziare”Il Centesimo” di viale Cannatello al Villaggio Mosè ed il “Max” di via Caruso Lanza nel quartiere Fontanelle quando, grazie ad alcune segnalazioni di cittadini, sono immediatamente intervenuti i militari agrigentini con i quali è avvenuto un vero e proprio inseguimento da film americani terminato con il loro arresto ed il sequestro della refurtiva, consistente in bottiglie di alcolici in quanto unici prodotti privi di anti taccheggio, nonché alcuni arnesi da scasso ritrovati a bordo dell’auto usata per la fuga.

Di Pietro Geremia