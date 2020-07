Agrigento, venne accusato di intralcio alla giustizia: assolto 86enne

Nei giorni scorsi i giudici del tribunale di Agrigento hanno assolto

un 86enne originario di Raffadali dall’ipotesi di reato di di

intralcio alla giustizia.

Il pensionato, difeso

dall’avvocato Lino Tarallo, era stato accusato di aver minacciato

il teste della difesa in altro procedimento penale il cui lo stesso

imputato era costituito parte civile.

Una volta avviato il

dibattimento l’ottantaseienne però non solo non negò di essersi

recato dal teste ma riuscì a dimostrare come quelle proferite da lui

non erano minacce ma semplicemente dichiarazioni che stando lla

difesa non manifestavano dolo rendendo così l’ipotesi di reato

ascritta al proprio cliente come impossibile per inidoneità

dell’azione.

Una tesi accettata dai giudici agrigentini i

quali hanno così assolto il pensionato.

Di Pietro Geremia