Agrigento, via-vai farmaci dal deposito: intervengono i Nas

Una strana vicenda è stata scoperta ad Agrigento da parte dei Nas di Palermo.

I militari appartenenti al nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’arma, in collaborazione con i colleghi appartenenti al comando provinciale di Agrigento, avrebbero infatti fatto venire a galla alcuni movimenti in entrata e in uscita dall’ingrosso di farmaci nonostante il direttore tecnico fosse in ferie.

I controlli delle forze dell’ordine, facenti parte di disposizioni periodiche volute dal ministero della Salute per determinare la tracciabilità dei farmaci, avrebbe dunque fatto emergere i movimenti sospetti all’interno del deposito all’ingrosso che avrebbero portato alla sospensione dell’autorizzazione nonché alla conseguente chiusura temporanea e all’emissione di una sanzione amministrativa di ben 6 mila euro per i responsabili della struttura.

Di Pietro Geremia