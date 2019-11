Agrigento, Viale della Vittoria riaperto ai pedoni

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il Sindaco di Agrigento Lillo Firetto comunica che da questa mattina il Viale della Vittoria potrà essere riattraversato a piedi.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha autorizzato l’apertura di un corridoio di passaggio sul lato sud del Viale della Vittoria, nella parte che era stata interessata dal sequestro in seguito al doppio crollo di parte del cornicione di un palazzo in piazza Cavour. È un primo passo per il superamento dei disagi che stanno subendo residenti e imprese dal 18 settembre.