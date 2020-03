Agrigento, vicini si lamentano del Pitbull chiassoso: intervengono i carabinieri

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno messo a segno un controllo mirato atto a calmare una situazione potenzialmente pericolosa nella zona di via Madonna degli Angeli di Agrigento.

Tutto sarebbe da ricondursi ad un Pitbull di proprietà di un nordafricano 50enne, da tempo residente nella città della Valle dei Templi, il quale lasciava il proprio animale libero di gironzolare nel centro storico diventando così il terrore del quartiere con, stando a quanto raccontato dai residenti, alcuni casi di tentativi di aggressione del quadrupede nei confronti dei passanti.

Solo grazie all’intervento dei militari agrigentini, con l’ausilio di un accalappiacani, sarebbe dunque stato possibile portare via il Pitbull e collocarlo in canile in attesa degli accertamenti sul proprietario.

Di Pietro Geremia