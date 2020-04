Agrigento, viene aggredito all’uscita della discoteca: ferito 28enne

Print This Post

Un inizio

anno non proprio come lo ci si aspetta quello appena trascorso ad Agrigento per

un 28enne del posto.

A quanto pare

il giovane era appena uscito da un noto locale sito a Villaggio Mosè quando, ad

un certo punto, sarebbe stato aggredito vigliaccamente alle spalle da parte di

ignoti.

In seguito all’episodio di violenza sul posto si sarebbero precipitati gli

operatori del 118 che hanno trasportato la vittima presso il pronto soccorso

dell’Ospedale San Giovanni di Dio dove i medici hanno riscontrato un trauma

cranico e altri traumi sparsi in tutto il corpo.

Nel luogo dell’agguato anche gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno

avviato le indagini di rito atte ad individuare i colpevoli.

Di Pietro

Geremia