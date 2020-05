Agrigento, viene picchiato dopo incidente stradale: 50enne finisce in ospedale

Connect on Linked in

Una giornata di vero e proprio caos quella appena trascorsa ad Agrigento.

Nel popoloso quartiere di Fontanelle sembra che un 50enne del posto in seguito ad un incidente stradale sia stato picchiato al punto tale da rendere necessario il suo trasporto all’ospedale San Giovanni di Dio.

Tutto sarebbe avvenuto dopo un sinistro avvenuto in via Unità d’Italia tra una Fiat Punto, una Bmw, e una Land Rover dove il proprietario di un mezzo coinvolto, probabilmente in preda all’ira del momento, avrebbe cominciato ad andare in escandescenze per poi passare dalle parole ai fatti cominciando a picchiare il 50enne.

Solo l’intervento degli agenti appartenenti alla Questura della Città della Valle dei Templi ha potuto calmare gli animi consentendo così il trasporto dell’infortunato al nosocomio agrigentino per le cure del caso.