Agrigento, viene punto da un’ape: deceduto 28enne per shock anafilattico

Un fine

settimana da dimenticare quello appena trascorso a Cammarata.

Nel paese situato in provincia di Agrigento un 28enne del posto sarebbe deceduto in seguito allo shock anafilattico causato dalla puntura di un’ape.

Il giovane sarebbe stato punto dall’insetto due giorni fa mentre si trovava, in compagnia della fidanzata, a bordo della sua automobile cominciando così a sentirsi talmente male da avere problemi respiratori tali da farlo recare immediatamente presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Nonostante gli sforzi dei medici però, dopo 2 giorni di dura lotta contro il destino nel reparto di rianimazione il povero 28enne è deceduto sconvolgendo così gli appartenenti alla comunità della città di provenienza.

Di Pietro Geremia