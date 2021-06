L’avanzata dei contagi in provincia di Agrigento così come nel resto d’Italia e del mondo non accenna a diminuire, nelle ultime ore sono stati effettuati alcuni tamponi al personale della polizia di Stato ad Agrigento, in particolare a coloro che sono impegnati nella vigilanza dei migranti nelle strutture di accoglienza e che sono venuti a contatto con migranti risultati positivi ai test del Covid.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che , ad oggi, solo un agente risulta positivo al Covid 19, gli altri colleghi, in totale nove, sono risultati negativi.

La Polizia di Stato, in una nota, precisa quanto segue:. ”Al riguardo, si rappresenta che tutto il personale è stato impiegato all’esterno del centro ed ha utilizzato i dispositivi di protezione individuali previsti dai protocolli in uso da mesi per il personale della Polizia di Stato. L’operatore positivo è asintomatico, attualmente è in isolamento presso una struttura alberghiera ed in costante monitoraggio da parte del personale sanitario della Polizia di Stato”.