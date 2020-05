Agrigento, violazione di decreti di respingimento: arrestati alcuni extracomunitari

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato appartenenti alla Squadra Mobile di Agrigento hanno eseguito un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione per cumulo di pene, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena – Ufficio Esecuzioni Penali a carico di un cittadino tunisino J. A., classe’97, per l’espiazione del cumulo della pena residua di anni 5, mesi 7 e giorni 17 per i reati di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a Pubblico Ufficiale e falsa attestazione ad un Pubblico Ufficiale sulla identità personale.

Una volta svolte le formalità di rito il predetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Agrigento mentre invece altri 6 extracomunitari sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso il C.A.S. “Villa Sikania” di Siculiana per violazione del decreto di respingimento emesso dalle prefetture siciliane.