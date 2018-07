Agrigento, violento scontro frontale sulla statale 115: grave un 41enne

Print This Post

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri lungo la statale 115, nel tratto compreso fra Siculiana e Montallegro.

A quanto pare, due automobili, una Fiat Cinquecento e una Lancia Y, per motivi ancora da chiarire si sarebbero scontrate frontalmente procurando seri danni alle 3 persone a bordo.

In particolare per uno di loro, un 41enne di Ribera che pare abbia riportato un serio trauma toracico, un trauma cranico e la frattura delle gambe, le condizioni sono risultate talmente gravi da richiedere l’intervento dell’elisoccorso del 118 che l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Le altre due vittime invece, in condizioni meno urgenti, sono state trasferite in ambulanza presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Sul posto, oltre gli operatori sanitari, si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno messo le autovetture in sicurezza, e i carabinieri della stazione di Siculiana.

Di Pietro Geremia