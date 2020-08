La settimana non inizia di certo nel migliore dei modi per un 16enne di Agrigento.

Il giovane aveva parcheggiato il proprio Liberty Piaggio 125 in uno stabilimento balneare nei pressi del viale delle Dune quando, dopo aver fatto serata con gli amici, una volta andato a riprenderlo non l’avrebbe più ritrovato.

Superata l’amara sorpresa e calmata la più che comprensibile rabbia al giovane non è rimasto altro da fare che denunciare il furto contro ignoti agli agenti di polizia della locale Questura i quali hanno avviato gli accertamenti di rito.



