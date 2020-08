Continuano in tutta la provincia i controlli delle forze dell’ordine mirati a far rispettare le norme anti assembramento. A San Leone le forze dell’ordine hanno chiuso il locale di proprietà di un canicattinese , lo stesso titolare si è scusato con la clientela con un post sui social.



“Si avvisa la Gentile Clientela del Bellavista RistoBar che resteremo chiusi fino a Martedì 04/08/2020 a causa provvedimento da parte delle istituzioni che attribuiscono alla nostra attività di avere violato le norme di contenimento del Covid 19.

A tal riguardo spero che tutti possano capire e perdonarci del disservizio non voluto da noi.”