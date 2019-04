Agrigento,eletto il nuovo Presidente del CNA: è il canicattinese Francesco Di Natale

Connect on Linked in

Da oggi il CNA di Agrigento ha un nuovo presidente: è Francesco di Natale.

L’imprenditore canicattinese 52enne, sposato e padre di due figli, è stato eletto nella serata di ieri all’unanimità da parte dei delegati dell’assemblea prendendo così il posto del presidente dimissionario Domenico Randisi.

Di Natali, che opera nel settore dell’informatica, non è di certo nuovo al CNA agrigentino dove ha ricoperto incarichi di prestigio come quello di presidente regionale e vice presidente nazionale del comparto “Turismo e Commercio” e, una volta eletto, si è dichiarato orgoglioso del prestigioso ruolo assegnatogli dai soci sottolineando come la sua parola d’ordine d’ora in poi sarà il gioco di squadra con il proprio Team così da poter favorire al meglio le imprese e i cittadini.

Di Pietro Geremia