Agrigento, Regione invia a Lampedusa la macchina per analisi rapide dei tamponi

Nuove notizie per l’Isola di Lampedusa.

In seguito alla visita a sorpresa del Presidente della Regione Nello Musumeci è stato deciso il trasferimento da Palermo della strumentazione per l’analisi rapida dei tamponi rinofaringei.

Il macchinario in uso ai sanitari dell’Asp di del capoluogo siciliano e da cui dipende l’assistenza sanitaria delle Pelagie, verrà dunque utilizzato per eseguire i test sulle flotte di migranti che approdano di giorno in giorno nell’isola agrigentina.

“Noi continuiamo a fare la nostra parte proprio garantire sicurezza ai lampedusani, fornendo ogni contributo utile nella gestione dei flussi migratori”- ha commentato l’Assessore alla Salute Ruggero Razza