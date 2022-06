Presentata dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del Polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 – ha evidenziato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia – il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti.

Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Insomma, guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.

Per chi sceglie quest’estate di visitare la Sicilia, confermata l’intera offerta degli Intercity Notte che collegano Roma e Milano alla Sicilia e degli Intercity Giorno per raggiungere comodamente dalla Capitale le mete di mare dell’isola.

Il network di Frecce da e per la Calabria, compreso il Frecciarossa notturno per Milano, uniscono l’area dello Stretto con le città del Nord e con la Sicilia grazie alle navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane). Insieme al biglietto di Frecce e Intercity sarà, infatti, possibile acquistare sui canali di vendita di Trenitalia anche quello delle navi veloci di BluJet fra Villa San Giovanni e Messina. Gli orari delle navi, in coincidenza con le Frecce e con gli Intercity che proseguono per Reggio Calabria, consentono un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto che, integrandosi con il trasporto regionale, rendono possibile raggiungere alcune tra le mete più suggestive dell’isola.

AL MARE IN TRENO COL TRASPORTO REGIONALE

Per scoprire le bellezze della Sicilia in treno, disponibili tanti servizi, in accordo con la Regione, Committente del Servizio. Un’offerta pensata per soddisfare le esigenze di lavoro, studio e turismo per visitare, nel comfort dei nuovi treni regionali Pop e Blues, con consegne a partireda questa estate, luoghi di alto valore culturale e paesaggistico.

Anche quest’anno confermato il Taormina Line, attivo fino al 31 ottobre, con 6 collegamenti aggiuntivi, nei giorni festivi, fra Catania Centrale e Letojanni con fermate ad Acireale, Giarre-Riposto e Taormina-Giardini e il Taormina Link che collega invece la stazione di Taormina-Giardini al borgo taorminese grazie ai bus di ASM Taormina e l’Etna Link che, con servizi di Ferrovia Circumetnea in partenza dalla stazione di Giarre-Riposto collega sino a Piano Provenzana, alle pendici dell’Etna.

Torna anche uno dei servizi maggiormente apprezzati da viaggiatori e turisti lo scorso anno, il Cefalù Line (con circolazioni il sabato fino al 10 settembre e nei giorni festivi fino al 18 settembre), che collega l’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi e la città di Palermo a Cefalù. Nei giorni festivi le corse aggiuntive a disposizione dei viaggiatori sono 30 (16 tra Palermo Centrale e Cefalù e 14 tra Punta Raisi e Cefalù). Il Cefalù Line del sabato offrirà nel complesso 12 collegamenti aggiuntivi tra Punta Raisi o Palermo Centrale e Cefalù.

Confermato inoltre il Barocco Line (fino al 4 settembre) che, con 17 collegamenti attivi nei giorni festivi, permetterà di scoprire la Val di Noto e le sue perle, con fermate a Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa, Donnafugata.

A partire dal 12 giugno si riducono inoltre i tempi di percorrenza su alcuni collegamenti del trasporto regionale, in circolazione dal lunedì al sabato. In particolare, sulla linea “Palermo-Punta Raisi” i tempi di viaggio si riducono di 5’ sui collegamenti lenti e di 2’ sui collegamenti semi-veloci. Sulla linea “Palermo-Messina” si registra una riduzione media delle percorrenze di circa 6’ per 4 treni.

Per una sempre maggiore intermodalità confermato il Fontanarossa Airlink, il servizio combinato treno+bus nato dalla collaborazione tra Trenitalia e AMTS Catania. Fontanarossa Airlink consente di raggiungere comodamente lo scalo internazionale catanese con un servizio bus che in pochi minuti collega la fermata ferroviaria di Catania Aeroporto Fontanarossa ed il terminal dell’Aeroporto di Catania.

SERVIZI E PROMOZIONI PER UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO PERSONALIZZATA

Si confermano e aumentano i servizi a bordo dei mezzi di Trenitalia. Sugli Intercity Giorno è presente un’area ristoro con distributori automatici di acqua, snack e bevande, e di altri prodotti come cavi usb, auricolari e prodotti per l’igiene personale. Per chi preferisce viaggiare di notte per avere più tempo di giorno, sugli Intercity Notte è disponibile un servizio di accoglienza e altri servizi dedicati, come il servizio food e il kit da viaggio, la sveglia, il quotidiano e la colazione.

Non solo servizi, ma anche sconti e promozioni, come ad esempio riduzioni fino al 50% anche per viaggiare con la famiglia a bordo degli Intercity Notte con l’offerta Famiglia ICN. Con l’offerta Bimbi Gratis, i bambini e ragazzi fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity. Sui treni regionali, dal 29 maggio al 26 settembre 2022, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile l’offerta Estate Insieme a 39 € per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per 4 weekend consecutivi. Per chi, invece, desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile l’offerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni).

AMICI A QUATTRO ZAMPETrenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia