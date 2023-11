Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Alcara lì Fusi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di un 38enne sul cui conto il Giudice ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di evasione dagli arresti domiciliari cui l’uomo era sottoposto.

Il provvedimento scaturisce a seguito delle investigazioni dei Carabinieri che hanno permesso di documentare come l’uomo, nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2023, abbia più volte violato le prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari cui era sopposto in quanto indagato per reati inerenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Pertanto, sulla scorta dei riscontri investigativi dei militari dell’Arma, la Procura della Repubblica di Patti ha avanzato la richiesta al G.I.P. del Tribunale che, concordando pienamente, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 38enne, in sostituzione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

L’arrestato è stato rintracciato presso la sua abitazione e, al termine delle formalità di rito, ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto come disposto dall’Autorità Giudiziaria.