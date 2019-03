Alessandria della Rocca, giovane ucciso a coltellate in piazza : sospettato un 18enne

Print This Post

Morire a 22 anni per una banale discussione, è successo ad Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, dove Vincenzo Busciglio, un ragazzo di soli 22 anni, compiuti lo scorso mese di gennaio, è stato ucciso a coltellate al culmine di una discussione degenerata poi in lite.

Tutto è avvenuto in pochi attimi sotto gli occhi dei presenti nella piazza del paese. Il giovane è stato subito soccorso e trasporatto in ospedale a Ribera ma è morto a causa delle gravi ferite provocate dal fendente.

I carabinieri della locale stazione hanno interrogato in caserma diversi giovani, l’attenzione degli inquirenti sarebbe puntata su un ragazzo di 18 anni attualmente sotto interrogatorio.

La procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un’ inchiesta sull’accaduto.