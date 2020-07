Allarme coronavirus anche a Palermo. Positiva al Covid-19 una ragazza di 26 anni, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cervello.

La ragazza, in buone condizioni di salute, si è presentata ieri sera al nosocomio e secondo quanto ha raccontato non aveva avuto in passato incontri o contatti con altre persone arrivate da altri paesi. L’Asp si è subito messa al lavoro per ricostruire la sua catena di contatti.

Nel Palermitano c’era stato due giorni fa un altro caso, a Bagheria, dopo che per almeno un mese il comune era covid free. Si tratta di un’anziana che non presentava nessun sintomo ma che doveva ricoverarsi in una struttura ospedaliera, e come avviene in questi casi è stata sottoposta al tampone che ha dato esito positivo. La signora è in quarantena e nei prossimi giorni sarà sottoposta nuovamente al tampone.



Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/07/30/allarme-coronavirus-anche-a-palermo-positiva-una-ragazza-di-26-anni-ricoverata-al-cervello-98214886-1ddc-47bb-90f7-e10851606751/)