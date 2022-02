Allenarsi ascoltando la musica é un vero toccasana

Secondo alcuni studi, allenarsi ascoltando la musica può migliorare la performance, aumentare la concentrazione, diminuire il senso di fatica, migliorare lo stato d’animo e accrescere la resistenza.

Quando ci si vuole allenare, dopo aver indossato i capi appositi, la si può scaricare da YouTube tramite l’utilizzo di appositi, per poi indossare le cuffiette e iniziare a praticare attività sportiva con grande soddisfazione!

A tal proposito, sono tanti gli studi che hanno rilevato di come la musica influisce sull’allenamento in modo positivo, e proprio per questo motivo gli auricolari, il lettore mp3 e lo smartphone, sono ormai tra gli gli accessori indispensabili per chi si allena in palestra, o all’aria aperta.

Oggi andremo a vedere insieme tutto ciò che c’è da sapere a riguardo, i benefici e i vantaggi.

Benefici

Ascoltare la musica durante un allenamento, normalmente, genera una sensazione di benessere. Dal punto di vista tecnico è dimostrato che rilasci un effetto stimolante.

Dagli studi è emerso che ascoltare canzoni che hanno più di 170/190 battiti al minuto possa portare ad avere il massimo dei benefici durante una sessione di allenamento.

In altri, invece, è stato scoperto che fare allenamento ascoltando musica, è un’azione che innesca nella mente umana una sorta di automatismo per cui le ore trascorse ad allenarsi sembrano minori rispetto a quelle che sono realmente. Le persone che si sono sottoposte al test hanno manifestato una resistenza maggiore del 15% e un’elevata prestazione fatica.

Da altre ricerche è emerso che una performance può avere un notevole miglioramento del 70%. Infatti, coloro che hanno eseguito questo esperimento hanno svolto 475 minuti di allenamento fisico durante la settimana ascoltando la musica mentre eseguivano la riabilitazione fisica. Invece, chi ha deciso di non indossare un paio di cuffiette mentre faceva riabilitazione, ha svolto solo 370 minuti di esercizio fisico. Cosa sta ad indicare tutto ciò? Che mettersi le cuffiette e ascoltare musica mentre si pratica sport è un vero toccasana per il corpo, ma soprattutto per la mente!

La musica è un fenomeno uditivo che rende meno intense le sensazioni spiacevoli avvertite dal fisico. Si sa, riscontrare un calo di motivazione durante un allenamento è normale, e la musica risulta essere un valido aiuto per superare questa difficoltà e consentire così di arrivare ad ottenere gli obiettivi prefissati in modo più semplice.

La musica rilascia un effetto incredibile durante l’allenamento aiutando ad isolarsi dai rumori e dalle varie disattenzioni, in questo modo ci si prepara al meglio per la sessione sportiva focalizzandosi su un unico scopo. Al tempo stesso permette al corpo di scaricare tutto lo stress e la tensione generata dagli impegni che la vita di tutti i giorni richiede, d’altra parte ascoltare musica potrebbe anche essere una fonte di distrazione e indurre a non essere del tutto focalizzati sull’obiettivo. Un aspetto che non va sottovalutato è il potere di quest’ultima di favorire in modo adeguato il miglioramento della performance. Questo avviene per diversi motivi, come la capacità di diminuire la percezione della stanchezza o di poter entrare in “trance agonistica”.



É importante che il ritmo sia sempre assocciato ai movimenti del corpo umano, in questo modo è possibile ottimizzare le proprie abilità motorie. Infine, ma non per importanza, c’è il cosiddetto effetto rilassante che rilascia una canzone alla fine dell’allenamento.

Quello che c’è tra la musica e lo sport è un rapporto stabile e vantaggioso che non va mai tralasciato, ma utilizzato in primis per sostenere proprio benessere psicofisico e, in secundis, per perfezionare le prestazioni sportive.

Vantaggi

Da come si é potuto notare la musica rilascia molteplici vantaggi. Essa è l’elemento essenziale di una performance e di ogni sua fase. Ascoltare la giusta canzone permette di avere quella carica in più e in base alla tipologia, può perfezionare la prestazione durante la parte centrale dell’allenamento e aiutare a rallentare il respiro durante il “cool down”.

Alla fine, l’atleta proverà un piacevole senso di soddisfazione perchè grazie alla musica, gli esercizi eseguiti vengono percepiti diversamente e in modo positivo.

Inoltre, molte persone decidono di ascoltare colonne sonore di film famosi durante la performance, per ricordare le sensazioni che hanno provato durante la proiezione lasciandosi così trasportare dall’allenamento. Grazie alla musica si può di certo ritrovare la forza, l’energia e la determinazione.

Possiamo chiaramente appurare che diverse sinfonie durante un allenamento particolarmente impegnativo fanno davvero la differenza! Donano delle emozioni positive a chiunque decida di allenarsi e a non arredersi finché quegli obiettivi non saranno stati raggiunti.

Concludiamo questo articolo con una frase di Henry Wadsworth Longfellow, un famoso letterato americano disse: “La musica è il linguaggio universale dell’umanità”.