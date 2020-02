Allergia: cause, sintomi e rimedi di un fastidio così diffuso

Connect on Linked in

Oggi sempre più persone risultano essere soggetti allergici.

Le allergie sono dei meccanismi di ipersensibilità, cioè sembra che il sistema immunitario di alcune persone risulti più sensibile a determinati agenti.

I sintomi, come anche le cause scatenanti di queste allergie, possono essere molteplici e variare da soggetto a soggetto.

Cause delle allergie

Tra le cause delle comparse delle allergie ci possono essere

dei fattori di predisposizione familiare e quindi di genetica. Altre cause

molto più frequenti risiedono nei fattori ambientali tra cui: l’alimentazione,

l’esposizione ad allergeni, come ad esempio la forfora degli animali, le muffe,

i pollini prodotti da diversi tipi di piante e gli acari della polvere che

spesso tendono a depositarsi su tappeti, peluche, coperte e lenzuola o divani.

Sintomi

Come già detto, i sintomi delle allergie possono variare

a seconda del soggetto. Ci sono sintomi di allergie lievi che provocano

solo dei fastidi e altri che invece possono risultare più forti.

Tra le manifestazioni allergiche più frequenti ci sono

riniti, come occlusione nasale, prurito o starnuti ripetuti; congiuntivite, la

quale comporta una lacrimazione degli occhi e in alcuni casi anche prurito;

sintomi che intaccano la cute, eritemi, orticaria, prurito o eczema; problemi

respiratori, tosse o asma; problemi gastrointestinali con diarrea, crampi

addominali, vomito o prurito al cavo orale; infine, nei casi più gravi le

allergie possono portare allo shock anafilattico, il quale comporta la perdita

di conoscenza o un’ipotensione.

Rimedi

Come porre rimedio o prevenire le allergie? Sul sito

shop-farmacia.it c’è un articolo dettagliato con un’attenta

guida di rimedi per l’allergia, qui ne vediamo alcuni tra i più diffusi ed

efficaci.

Come prima istanza è necessario eliminare il contatto o

l’avvicinamento con gli allergeni che causano l’allergia, ad esempio non

mangiare più quell’alimento che provoca lo scatenarsi dei sintomi. Se

allontanare gli allergeni non è possibile, come nel caso della polvere che

tende a ripresentarsi costantemente, allora sarà indispensabile prevenire il

problema sradicandolo alla radice, eliminando i tappeti e tutto quello che fa

polvere o lavando spesso i tessuti.

Per debellare o ridurre i sintomi provocati dall’allergia si

possono assumere gli antistaminici, i quali però hanno un effetto protettivo

solo nel momento in cui vengono ingeriti prima di entrare a contatto con

l’allergene, inoltre molti di questi farmaci provocano sonnolenza.

In alcuni casi, per diminuire l’infiammazione, si può

assumere del cortisone.

Per i soggetti che soffrono a causa di allergie provocate da

elementi inalati si può ricorrere a delle immunoterapie allergeniche, le quali

consistono nell’iniezione di piccole dosi dell’allergene stesso. Infine, nei

casi più gravi di manifestazione allergica si può intervenire con l’adrenalina.