La Protezione Civile ha nuovamente diramato l’allerta gialla per temporali in Sicilia per tutta la giornata di oggi lunedì13 gennaio 2025.

Le precipitazioni interesseranno tutte e nove le province dell’Isola, confermando la persistenza del maltempo che già in queste ore sta portando piogge e un sensibile abbassamento delle temperature.

La situazione meteorologica

Secondo gli esperti, la causa principale del peggioramento sarebbe la permanenza di una profonda area depressionaria sul Tirreno, in graduale spostamento verso le aree ioniche nella giornata di domani.

Questa configurazione determinerà il protrarsi di precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci e temporali particolarmente intensi sulle regioni meridionali, tra cui la Sicilia.

Venti forti e mareggiate

Oltre alle abbondanti piogge, sull’Isola persisteranno venti da forti a burrasca, con il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. Le raffiche impetuose potrebbero accentuare il disagio nelle aree costiere e nelle zone più ventilate, causando potenziali disservizi per i collegamenti marittimi e rendendo necessaria la massima prudenza per chi si trova in mare o nelle vicinanze.

Raccomandazioni per la popolazione

Limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nelle aree più soggette a frane o allagamenti. Prestare attenzione lungo le strade, perché le forti precipitazioni possono ridurre la visibilità e causare ristagni d’acqua. Proteggere i beni all’esterno, mettendo al sicuro oggetti o attrezzature che potrebbero essere danneggiati dal vento. Seguire i canali ufficiali della Protezione Civile e delle autorità locali per aggiornamenti costanti sulle condizioni meteo e sui possibili rischi.

Conclusioni

La perturbazione che sta colpendo la Sicilia non sembra destinata ad attenuarsi in tempi brevi. Piogge, temporali e un ulteriore calo delle temperature continueranno a interessare l’Isola almeno per tutta la giornata di domani, con venti di burrasca che andranno a complicare la situazione lungo le coste.

Le autorità invitano la popolazione alla prudenza e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare i possibili disagi. L’evoluzione meteo rimane costantemente monitorata, con eventuali aggiornamenti sulle misure di sicurezza e sulla durata dell’allerta gialla.