L’idea è quella di valorizzare il territorio e di coccolare i turisti con le bellezze del posto, offrendogli l’alloggio gratis per tre notti.

E così Filippo Miracula, sindaco di San Marco D’Alunzio, borgo dei Nebrodi nel messinese, che conta quasi duemila anime, ha pensato bene di destinare gratuitamente 30 camere di un complesso di edifici nel centro storico ai turisti che per la prima volta visiteranno il paese.

Il progetto si chiama “ospitalità diffusa, bottega dei Nebrodi”, e parte dal recupero del patrimonio edilizio dismesso, avviato nell’ambito dell’Area Interna Nebrodi, da destinare a case albergo, affidandone la gestione ad operatore del settore alberghiero, per adibirlo a ricettività turistica.

Tra gli oneri dell’operatore c’è quello di riservare prioritariamente i posti letto, a titolo gratuito, per tutto agosto, ai cittadini della rete Borghi dei borghi, ai cittadini della Rete Marciana (San Marco Evangelista) ed ai turisti che per la prima volta visiteraano il paese. Tre notti gratis, è la formula per attrarre turisti e trattenerli il più possibile sul territorio.

“San Marco è certamente un luogo da visitare e far conoscere – dice il sindaco – Abbiamo ristrutturato 7 edifici nel cuore del borgo, da destinare alla ricettività turistica. Il nostro tesoro artistico culturale è racchiuso in 22 chiese, 3 musei. Siamo famosi per l’estrazione del marmo rosso, ma anche per la spiccata tradizione agricola, la zootecnia e per l’artigianato.

E siamo considerati un polo d’eccellenza nel settore del confezionamento degli abiti, dove hanno trovato occupazione un centinaio fra donne e uomini di altre nazionalità, anche immigrati, che adesso fanno parte della nostra accogliente comunità”.

Dal prossimo settembre, invece, al Comune saranno riservati dieci posti letto nelle case albergo, che metterà a disposizione sempre gratis per chi arriva da turista nel Borgo.

“La nostra necessità è quella di valorizzare il territorio e incrementare il turismo nel comprensorio, attraverso il marketing territoriale, gli eventi e le informazioni turistiche – conclude Miracula – Credo che questo progetto possa fare da apripista per tutti i comuni del territorio”.